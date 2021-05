https://it.sputniknews.com/20210524/liceberg-piu-grande-del-mondo-potrebbe-galleggiare-nellatlantico-per-anni-11328977.html

L'iceberg più grande del mondo potrebbe galleggiare nell'Atlantico per anni

L'iceberg più grande del mondo potrebbe galleggiare nell'Atlantico per anni

L'iceberg più grande del mondo potrebbe andare alla deriva nell'oceano per anni prima che si divida e si sciolga. Gli scienziati si aspettano che il gigantesco... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T07:19+0200

2021-05-24T07:19+0200

2021-05-24T07:19+0200

riscaldamento globale

ghiaccio

antartide

iceberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11328478_0:263:1200:938_1920x0_80_0_0_1799764d1ed3fe57556462c6e3c386f2.jpg

L'iceberg A-76, che è più grande dell'isola spagnola di Maiorca (con una superficie di 3640,11 km2) ed è 40 volte più grande dell'area di Parigi, è stato rilevato per la prima volta da un gruppo di scienziati del British Institute of Antarctic Prospecting. Il National Ice Center degli Stati Uniti ha confermato la sua esistenza come risultato delle immagini catturate dal satellite Sentinel 1A dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Mentre gli iceberg spesso si separano dalle calotte glaciali dell'Antartide, la regione dalla quale si sta staccando l'A-76 ha subito relativamente pochi cambiamenti negli ultimi decenni, ha spiegato lo scienziato dell'ESA Mark Drinkwater."Abbiamo visto iceberg che possono durare fino a 18 anni e sono stati rintracciati in tutto l'Antartide se rimangono in acque relativamente fredde. Ma è probabile che, una volta lasciato il Mare di Weddell verso l'Atlantico meridionale, si disintegrerà abbastanza rapidamente", ha continuato lo scienziato citato da Phys.org.L'iceberg A-68, di dimensioni ancora maggiori e staccatosi dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C dell'Antartide nel 2017, è scomparso nel 2021. I satelliti hanno aiutato gli scienziati a tenere traccia di quei cambiamenti nel continente ghiacciato che altrimenti passerebbero inosservati, afferma Drinkwater.La crescente caduta di ghiaccio in alcune parti dell'Antartide, monitorata dallo spazio negli ultimi 30 anni, può essere attribuita al cambiamento climatico, ha aggiunto.Le piattaforme di ghiaccio del continente spesso perdono grandi pezzi che finiscono in mare anche quando si forma nuovo ghiaccio nell'entroterra, un processo che Drinkwater ha paragonato a un conto bancario presso il quale vengono costantemente effettuati depositi e prelievi.

https://it.sputniknews.com/20210519/antartide-si-stacca-liceberg-piu-grande-del-mondo-le-immagini-riprese-dal-satellite-11174582.html

antartide

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

riscaldamento globale, ghiaccio, antartide, iceberg