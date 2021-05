Lavrov: Russia aperta al dialogo con la Ue su base paritaria

"Ovviamente, abbiamo toccato la situazione tra Russia e Unione Europea, abbiamo notato che le nostre relazioni stanno attraversando tempi difficili. Non abbiamo avviato noi la spirale delle sanzioni, iniziativa di Bruxelles. Naturalmente, abbiamo confermato la nostra disponibilità per un dialogo costruttivo con l'Unione Europea, ma esclusivamente sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e considerazione degli interessi reciproci, e non sulla base di richieste unilaterali e illegittime ", ha detto il ministro russo dopo i colloqui con il capo della diplomazia greca Nikos Dendias.