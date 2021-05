https://it.sputniknews.com/20210524/lavoro-no-proroga-blocco-licenziamenti-ad-agosto-11424143.html

Lavoro, no proroga blocco licenziamenti ad agosto

La misura resta fissata fino al 30 giugno. Confermata invece la possibilità, a partire dal giorno successivo, per le imprese di utilizzare la cassa... 24.05.2021, Sputnik Italia

lavoro

Questo l'esito dell'approfondimento tecnico nel governo svolto a partire dalle proposte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e del Cdm di giovedì per varare misure per sostenere le imprese e i lavoratori nella fase della ripartenza. Lo riporta l'Ansa.Le misure previste vanno "dalla cassa integrazione ordinaria gratuita fino a fine anno per le imprese che si impegnano a non licenziare al contratto di rioccupazione a tempo indeterminato, dal rafforzamento del contratto di solidarietà al contratto di espansione per favorire la staffetta generazionale nelle aziende fino agli sgravi contributivi del 100% per i lavoratori assunti nei settori del commercio e del turismo". Al ministro, oggetto di critiche, ha espresso il suo supporto il segretario del partito, Enrico Letta.

