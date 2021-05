https://it.sputniknews.com/20210524/la-cina-intima-gli-usa-a-non-scherzare-col-fuoco-in-merito-a-taiwan-11423740.html

La Cina intima gli USA a "non scherzare col fuoco" in merito a Taiwan

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha insistito sul fatto che Taiwan è una questione interna alla Cina, mettendo in guardia contro "interferenze da... 24.05.2021, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri cinese ha rimproverato duramente gli Stati Uniti e la Corea del Sud a seguito di un incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello sudcoreano Moon Jae-in. Durante i colloqui i due capi di Stato hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che, tra le altre cose, ha citato la questione-Taiwan. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che la Cina ne ha preso atto. Venerdì, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Moon ha anche affermato che "per quanto riguarda la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan", lui e Biden "hanno concordato quanto sia importante quella regione, soprattutto considerando la situazione particolare tra Cina e Taiwan". Il presidente sudcoreano ha proferito questa osservazione rispondendo a una domanda sul fatto se Biden lo avesse spinto a prendere una posizione più dura sulla "posizione della Cina nei confronti di Taiwan", sottolineando che "non c'era tale pressione". Zhao ha anche insistito sul fatto che la questione Taiwan è un affare interno di Pechino, che riguarda la sovranità e l'integrità territoriale della Cina, e che "non consente interferenze da parte di forze esterne".

