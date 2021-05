https://it.sputniknews.com/20210524/italia-tutta-in-giallo-e-supermercati-aperti-anche-il-fine-settimana-11341388.html

Italia tutta in giallo e supermercati aperti anche il fine settimana

Italia tutta in giallo e supermercati aperti anche il fine settimana

L'Italia è più libera da questo lunedì, tutto il territorio è in zona gialla e ci si appresta a "traslocare" le prime regioni in zona bianca. 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T09:35+0200

2021-05-24T09:35+0200

2021-05-24T09:35+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/10/9909163_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ad38ce6b1ab335a23605799cc50610a.jpg

L’Italia è da questo lunedì tutta una zona gialla, nessuna Provincia autonoma o Regione è collocata in un altro colore. Dallo scorso fine settimana, poi, hanno riaperto anche i centri commerciali nel week-end, consentendo a queste realtà economiche di tornare ad una attività più normale.Un ritorno all’arancione e alla zona rossa appare essere il passato, infatti si pensa già a collocare eventualmente le prime regioni in zona bianca, quella più libera dove restano attive come misure di contenimento la mascherina al chiuso e all’aperto, il distanziamento sociale e l’igiene delle mani.Riapertura delle palestreDa segnalare anche la riapertura delle palestre in tutta Italia, questa riapertura fa parte della roadmap di riaperture fissata dal governo Draghi che progressivamente riapre le varie attività economiche ancora penalizzate dal contenimento del contagio.Chi passerà in zona biancaSe tutto procederà come stabilito, dall’1 giugno Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia passeranno in zona bianca, dal 7 giugno seguiranno Abruzzo, Liguria e Veneto. Le altre dovranno attendere dati epidemiologici migliori.Entrano in zona bianca le Regioni con meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia