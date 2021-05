https://it.sputniknews.com/20210524/italia-convoca-lambasciatore-bielorusso-11415413.html

Italia convoca l'ambasciatore bielorusso

Su indicazione del ministro Luigi Di Maio, il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha convocato l'ambasciatore bielorusso in relazione a quanto capitato ieri... 24.05.2021, Sputnik Italia

Lo ha comunicato il Twitter ufficiale della Farnesina.Ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, attraverso i social aveva condannato l'atterraggio forzato dell'aereo a Minsk. Il falso allarme bomba a bordoUn aereo Ryanair ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di un falso allarme bomba il 23 maggio a Minsk.Il servizio stampa dell'aeroporto nazionale di Minsk aveva in precedenza comunicato che un aereo Ryanair in rotta da Atene a Vilnius aveva dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Minsk a causa di un allarme bomba, in seguito rivelatosi falso. Un caccia è stato schierato per scortare l'aereo.Il blogger dell'opposizione Roman Protasevich, che era tra i passeggeri, è stato arrestato durante lo scalo nella capitale bielorussa. Protasevich, il fondatore del canale "Nexta" di Telegram, considerato estremista dalle autorità bielorusse, rischia ora fino a 15 anni di carcere.In Bielorussia è stata creata una commissione per indagare sull'atterraggio di emergenza dell’aereo. Secondo il dipartimento dell'aviazione del ministero dei Trasporti bielorusso, le circostanze dell'incidente saranno rese pubbliche nel prossimo futuro.L'incidente con il volo Ryanair ha scatenato un'ondata di critiche da parte dei leader europei, che hanno accusato le autorità bielorusse di intromettersi nell'aviazione civile dell'Unione europea e hanno minacciato di chiudere lo spazio aereo bielorusso per i voli internazionali.Non è la prima volta che un aereo viene costretto ad atterrare in Europa nel tentativo di trattenere una persona ricercata. Nel 2013, l'aereo del presidente Evo Morales ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Austria durante la caccia all'informatore della National Security Agency Edward Snowden. L'ex agente della CIA però non si trovava a bordo di quell'aereo come invece si sospettava.

