Immigrato picchiato brutalmente a Ventimiglia si suicida, procura apre inchiesta

Prima pestato brutalmente, poi trasferito in un centro di accoglienza ma messo in isolamento sanitario, si è tolto la vita nella piena solitudine a migliaia di... 24.05.2021, Sputnik Italia

Chi si porterà sulla coscienza la vita di Musa Balde, 23 anni, brutalmente picchiato a Ventimiglia lo scorso 9 maggio, e che si è tolto la vita nel Cpr di Torino?Per ora la Procura di Torino ha aperto una inchiesta sull’accaduto per provare a capire i motivi che hanno condotto Balde a suicidarsi.L’avvocato che seguiva il suo caso, ha detto che secondo lui non era stato adeguatamente valutata la sua condizione generale, a partire da quella psicologica.Pestato da tre giovani persone a Ventimiglia, con l’ausilio anche di armi improprie, lo scorso 9 maggio, era stato poi rinchiuso nel Cpr di Torino perché sprovvisto di regolare permesso di soggiorno.Anche per il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, il giovane non è stato seguito come avrebbe dovuto essere.L’epilogo di una vitaPestato il 9 maggio, in ospedale gli è stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Uscito dal pronto soccorso il giovane è stato condotto in commissariato a Ventimiglia, da dove è poi stato trasferito presso il Centro di permanenza (Cpr) di Torino.Il 23 enne, originario della Guinea, è entrato nel Cpr di Torino per essere subito posto in isolamento per motivi sanitari (Covid-19), e dalla solitudine dell’isolamento non ne è più uscito. Si è impiccato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 avvolgendosi un lenzuolo intorno al collo. Lo hanno trovato nel bagno della sua stanza.

