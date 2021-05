Il ritorno delle lamprede cattura l'attenzione dei californiani - Video

https://it.sputniknews.com/20210524/il-ritorno-delle-lamprede-cattura-lattenzione-dei-californiani---video-11380869.html

L'aspetto di questo pesce non è affatto lusinghiero: ha un corpo cilindrico e gelatinoso, una pelle simile al cuoio e una bocca che ricorda una ventosa. Per completare quella che sembra un'immagine aliena, all'interno della sua bocca circolare ha file multiple di denti che usa per attenersi alle sue vittime.È anche conosciuto come lampreda del Pacifico ed è noto per spostarsi in acqua dolce una volta all'anno per deporre le uova, fino a 100.000 per volta. Può essere lungo fino a 81 cm. Bly, che ha 40 anni di esperienza nell'esplorazione del fiume in questione, si è recentemente dedicato alla registrazione di immagini con una fotocamera GoPro. Così, è stato in grado di catturare video di leoni marini, lontre di fiume, granchi e molti altri animali, ha riferito la CBS.Per questo esploratore, la lampreda del Pacifico è senza dubbio il suo avvistamento più strano fino ad oggi. Bly ha postato sul suo account Facebook le immagini che ha scattato di questo curioso animale. Secondo lo U.S. Fish and Wildlife Service, la lampreda del Pacifico è scomparsa per un po' dal fiume e ora sta tornando, ma le ragioni di questo cambiamento non sono ancora note.

