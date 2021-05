https://it.sputniknews.com/20210524/il-reddito-di-emergenza-disponibile-per-altri-4-mesi-ecco-come-richiederlo-11342333.html

Il decreto Sostegni bis, cosiddetto, il governo italiano ha inteso rifinanziare una serie di misure di sostegno concreto all’economia italiana, tra cui anche il reddito di emergenza introdotto lo scorso anno dal governo Conte in piena prima ondata.Il governo ha deciso di rifinanziare la misura di emergenza per ulteriori 4 mesi, allo scopo di sostenere quelle famiglie e quei soggetti che non rientravano tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, e per quanti non hanno altre forme di sostegno economico.Per ricevere il sostegno economico, gli interessati dovranno presentare domanda all’Inps entro il 31 luglio, avvalendosi anche di un Caf territoriale.Il reddito di emergenza coprirà, quindi, i mesi di: giugno, luglio, agosto, settembre.Come richiedere il reddito di emergenzaLe famiglie che hanno già richiesto il reddito di emergenza non devono compilare il modulo dell’Inps.Quanti non lo hanno mai richiesto e intendono avvalersi del sostegno al reddito, dovranno compilare il modulo presente sul sito dell’Inps. Le modalità di presentazione sono due: attraverso il sito web dell’Inps, recandosi ad un Caf del proprio territorio.Quanto si riceve dal reddito di emergenzaLa somma varia in base al nucleo familiare e parte da un minimo di 400 euro al mese, fino ad un massimo di 800 euro al mese.Il massimo si raggiunge se si hanno a carico più figli, e familiari, infatti, ciascun componente aggiunge un coefficiente di calcolo che incrementa il reddito di emergenza.

