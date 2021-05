https://it.sputniknews.com/20210524/il-covid-arriva-sulleverest-e-infetta-almeno-un-centinaio-di-alpinisti-al-campo-base-11344962.html

Il Covid arriva sull’Everest e infetta almeno un centinaio di alpinisti al campo base

Il Covid arriva sull'Everest e infetta almeno un centinaio di alpinisti al campo base

L'epidemia di coronavirus ha infettato almeno 100 alpinisti e personale di supporto, secondo Lukas Furtenbach, capo di una spedizione austriaca che ha rivelato... 24.05.2021, Sputnik Italia

L’austriaco Lukas Furtenbach la scorsa settimana ha dovuto interrompere la sua spedizione sull'Everest - una delle sue guide straniere e sei Sherpa nepalesi sono risultati positivi al coronavirus.Un totale di 408 alpinisti stranieri hanno ottenuto i permessi per scalare l'Everest in questa stagione, assistiti da diverse centinaia di sherpa e personale di supporto di stanza al campo base da aprile. Ma proprio qui, dove diversi casi di covid sono stati confermati e varie spedizioni hanno rinunciato alla loro impresa, Furtenbach afferma le condizioni fossero molto serie: “E’ ovvio che molti erano malati – si vedeva bene e li si sentiva tossire nelle tende”, ha detto l’alpinista.Le autorità nepalesi stanno piuttosto tentando di ridimensionare e minimizzare il fenomeno dopo aver completamente perso la stagione delle arrampicate l’anno scorso proprio a causa del coronavirus.La stagione alpina nepalese si conclude a fine maggio, prima che il ghiaccio inizi ad essere instabile per via dell’aumento delle temperature. Ogni anno il turismo alpino è una importante fonte di reddito per il piccolo paese asiatico dal territorio quasi completamente montuoso.

