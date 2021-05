https://it.sputniknews.com/20210524/i-7-alimenti-che-vi-aiuteranno-a-vivere-fino-ai-100-anni-11409331.html

I 7 alimenti che vi aiuteranno a vivere fino ai 100 anni

Il medico e presentatore televisivo russo Alexandr Miasnikov ha elencato i prodotti che aiutano a godere di una vita più lunga. E non si tratta solo di frutta... 24.05.2021, Sputnik Italia

"Ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo nominato vari alimenti, abbiamo parlato di mezzo chilo di verdura e frutta", ha detto l'esperto, facendo riferimento ai dati di ricerche scientifiche che indicano 7 prodotti essenziali per mantenere una dieta equilibrata. È dimostrato che questi prodotti possono aiutarci ad avere una vita più lunga. Allo stesso tempo, il principale fattore di longevità è l'eredità genetica, ha aggiunto lo specialista.Cibi per una vita longeva1. VerduraSono alimenti che hanno proprietà benefiche per la salute. Tra le altre cose, sono stati collegati a un'aspettativa di vita più lunga. Questi alimenti includono verdure crucifere, come cavolfiore e broccoli. Se mangiate frequentemente, viene attivato il sistema di disintossicazione naturale del corpo. Le verdure riducono la possibilità che si formino tumori maligni.2. FruttaPer avere una vita lunga e sana, e prevenire malattie cardiovascolari e cancro, è necessario mangiare due porzioni di frutta e tre verdure al giorno, come ha spiegato un gruppo di dietologi americani. I risultati della ricerca condotta da questo team hanno rivelato che il consumo giornaliero di cinque porzioni di frutta e verdura è legato a un minor rischio di morte. 3. Frutti di mareI frutti di mare sono ricchi di acidi grassi polinsaturi, utili a prevenire la demenza, ha affermato Myasnikov.4. PesceIl pesce e il suo olio impediscono la formazione di coaguli di sangue, e i suoi acidi grassi ricchi di omega-3 hanno ottime proprietà antiossidanti. Il nutrizionista Fatma Baisal Yusuf consiglia di mangiare questo cibo alla griglia o al vapore.5. NociLe noci sono ricche di acidi omega-3 e vitamina E. Inoltre, hanno proprietà antiossidanti, magnesio e fibre. I medici russi Elena Málisheva e Andrei Prodeus sostengono che questi supercibi aiutano a prolungare la vita per il loro alto contenuto di proteine vegetali. Entrambi gli esperti si basano sui risultati di uno studio del 2020, che ha concluso che la sostituzione delle proteine animali con l,e verdure riduce la mortalità per qualsiasi causa. 6. Cioccolato fondenteIl cioccolato fondente contiene flavanoli. Questi composti chimici sono noti per i loro benefici per la salute: migliorano la circolazione sanguigna e l'agilità mentale per le persone anziane. I ricercatori americani hanno scoperto che potrebbero persino stimolare il sistema immunitario di un individuo per aiutare a combattere il coronavirus.7. AglioL'aglio è un alimento con un effetto benefico sui vasi sanguigni e riduce significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. Nonostante abbia un gran numero di proprietà molto sane, il consumo eccessivo di questo cibo e il modo in cui viene preparato possono causare seri problemi di salute.

