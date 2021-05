https://it.sputniknews.com/20210524/funivia-stresa-mottarone-unico-bimbo-sopravvissuto-in-condizioni-gravi-11341215.html

Funivia Stresa-Mottarone, unico bimbo sopravvissuto in condizioni gravi

24.05.2021

Il bimbo di 5 anni, unico sopravvissuto del crollo della funivia del Mottarone nel piemontese, è al momento recuperato in prognosi riservata all'ospedale infantile Regina Margherita a Torino.In ospedale è stato raggiunto dalla zia Aya Biran, sorella del padre, deceduto insieme alla moglie e al secondo figlio di 2 anni nell'incidente. La famiglia è di origini israeliane, ma vive da anni nel Paese.La signora Biran, medico presso un carcere di Pavia, non si è sbilanciata sulle condizioni del nipote: "Non sappiamo quale sarà la direzione, il trauma subito include un trauma cranico, bisogna vedere come evolverà la situazione", ha commentato semplicemente, citata da ANSA.La donna ha raggiunto Torino nella serata di ieri, dopo aver ricevuto numerosi messaggi di cordoglio su WhatsApp, e dopo aver tentato di contattare il fratello e la cognata, senza successo.Nell'incidente sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini - il nipote di Biran e un altro di 9 anni - sono stati portati d'urgenza dalle eliambulanze in ospedale, e uno è deceduto per le gravi lesioni riportate.

