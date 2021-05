https://it.sputniknews.com/20210524/funivia-stresa-mottarone-il-racconto-di-un-padre-miracolato-dalla-sorte-insieme-a-figlio-piccolo-11413811.html

Funivia Stresa-Mottarone, il racconto di un padre miracolato dalla sorte insieme a figlio piccolo

Dario Prezioso e suo figlio di 6 anni dovevano essere a bordo della funivia, ma non sono stati fatti salire "perché al completo". 24.05.2021, Sputnik Italia

Con l'Adnkronos ha parlato Dario Prezioso, che nella giornata di ieri per pura fortuna non si è trovato a bordo della funivia schiantatasi sul Mottarone insieme a suo figlio di 6 anni.Ha raccontato che doveva salire sul Mottarone per portare suo figlio ad una pista di bob e solo "per una serie di miracolose coincidenze" non sono riusciti ad arrivare in anticipo e trovare posto.Nella giornata di ieri sono deceduti 14 dei 15 passeggeri, dopo il cedimento del cavo di sostegno ad appena 100 metri dall'ultimo pilone, in uno dei tratti più elevati della funivia: tredici persone sono morte sul colpo, mentre due bambini - il nipote di Biran e un altro di 9 anni - sono stati portati d'urgenza dalle eliambulanze in ospedale, e uno è deceduto per le gravi lesioni riportate.

