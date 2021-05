https://it.sputniknews.com/20210524/funivia-mottarone-procura-di-verbania-freno-demergenza-pacificamente-non-ha-funzionato-11375146.html

Funivia Mottarone, procura di Verbania: Freno d’emergenza ‘pacificamente’ non ha funzionato

Al lavoro la procura sulla tragedia avvenuta sulla funivia del Mottarone ieri pomeriggio. Problemi agli impianti di sicurezza avrebbero portato alla caduta... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T14:18+0200

C’è cautela presso la Procura di Verbania, ma si parte dalle evidenze empiriche e queste evidenze dicono che “il cavo si è tranciato e il sistema di freni di sicurezza, pacificamente, non ha funzionato”, ha riferito il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, questa mattina come riportato da La Repubblica.E gli accertamenti sui dispositivi di sicurezza sono ovviamente al centro dell’inchiesta della procura di Verbania, che procede per omicidio colposo e si valutano altri reati. Al momento nessuno è stato iscritto ancora nel registro degli indagati.Si valuta, inoltre, l’ipotesi di reato per attentato alla sicurezza dei trasporti, ma andrà valutato “in base alla natura pubblica o meno dell’impianto”.Tutta la cabinovia è ora sotto sequestro e gli inquirenti sono già al lavoro sulla documentazione tecnica, in particolare la revisione magnetoscopica effettuata lo scorso autunno 2020.Ministro Giovannini sul luogo dell’incidenteQuesta mattina il ministro dei Trasporti Giovannini si è recato sul luogo del disastro insieme al capo della Protezione civile Curcio.“È un giorno di grande tristezza. Il governo è al lavoro sulle cause, siamo vicino alle famiglie delle vittime. È importante che tutti mettano a disposizione i documenti, dobbiamo evitare che episodi del genere si ripetano”, ha detto il ministro sul luogo della tragedia come riportato dal Corriere della Sera.Il ministro ha rivelato che già da ieri è stata attivata una commissione di inchiesta interno al ministero per chiarire la dinamica del mortale incidente che è costata la vita a 14 persone.Intanto il piccolo di 5 anni, Eitan, è ancora in prognosi riservata all’ospedale infantile Regina Margherita.A Stresa è stato indetto il lutto cittadino.

