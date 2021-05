https://it.sputniknews.com/20210524/firenze-operaio-fa-volo-di-6-metri-in-un-tombino-per-lavori-realizzazione-nuovo-acquedotto-11420893.html

Firenze, operaio fa volo di 6 metri in un tombino per lavori realizzazione nuovo acquedotto

Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta a Firenze nel cantiere dove si svolgono i lavori di rifacimento dell'acquedotto. L'operaio è cosciente ed è in... 24.05.2021, Sputnik Italia

A Firenze sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo acquedotto in viale Lavagnini, un operaio impegnato nei lavori intorno alle ore 14.30 di lunedì 24 maggio ha perso l’equilibrio ed è caduto in un tombino facendo un volo di 6 metri.Scattata subito la macchina dei soccorsi, sono intervenuti i Vigili del fuoco che si sono occupati di estrarlo, mentre il 118 lo ha trasportato in codice rosso presso l’ospedale Careggi. L’operaio non ha mai perso coscienza, sia nelle fasi di recupero che in ambulanza.Le operazioni di estrazione hanno richiesto un’ora circa di attività da parte del gruppo di pompieri che hanno utilizzato le tecniche SAF: speleo alpino fluviale, spiega il Corriere Fiorentino.L’uomo ha fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino per politraumi.Sul posto è intervenuto personale della Polizia di Stato, i vigili urbani di Firenze, l’Asl.Publiacqua spa, la società di gestione della rete idrica fiorentina, ha emesso un comunicato stampa riguardo l’incidente sul lavoro che viene riportato dal Corriere Fiorentino.

