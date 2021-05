https://it.sputniknews.com/20210524/finti-netturbini-rubavano-per-le-strade-deserte-di-napoli-11341723.html

Rapinavano indisturbati tra le vie del centro di Napoli durante il coprifuoco, grazie alle denunce i carabinieri hanno avviato le indagini e uno dei due... 24.05.2021, Sputnik Italia

Gli bastava indossare la stessa tuta da lavoro dei netturbini per somigliargli a tal punto da non destare alcun sospetto, così aggiravano il coprifuoco e indisturbati rapinavano i primi lavoratori (veri) che di primo mattino uscivano di casa.Ma le denunce ci sono state e varie, così i carabinieri hanno avviato le indagini, raccolto informazioni e pianificato servizi di osservazione e pedinamento. Agenti in borghese hanno trascorso ore alla ‘Pignasecca’, nel ‘Cavone’ e presso i Quartieri Spagnoli allo scopo di individuare i sospetti.Con il coprifuoco non è stato difficilissimo, così è stata individuata una coppia di sospetti che si muovevano a bordo di uno scooter con indosso casco e la tradizionale tuta della nettezza urbana del servizio partenopeo.Dopo il fermo, la denuncia di un tassista che poco prima era stato rapinato da due uomini la cui descrizione combaciava con quella dei due uomini osservati speciali dei carabinieri.Con sé il ladro aveva anche diversi cellulari, uno di questi è risultato essere di proprietà di un barista del centro di Napoli, anch’egli rapinato poche ore prima. Ora si cerca il complice.

