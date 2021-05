https://it.sputniknews.com/20210524/eurovision-2021-francia-non-fara-ricorso-vittoria-dei-mneskin-e-chiara-11346756.html

Eurovision 2021, Francia non farà ricorso, vittoria dei Måneskin è chiara

In precedenza il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, era arrivato a chiedere la squalifica del gruppo. 24.05.2021, Sputnik Italia

“La Francia, seconda qualificata all'Eurovision, non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo qualunque sia il risultato del test anti-droga. Il voto è estremamente chiaro in favore dell'Italia. Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta”, ad affermarlo è Delphine Ernotte, la top manager della tv pubblica francese Le Parisien, come riportato da Tgcom 24.In precedenza il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, era arrivato a chiedere la squalifica del gruppo.I Måneskin hanno fatto sapere che non hanno alcun timore a sottoporsi ai test antidroga perché loro non fanno uso di stupefacenti.Il fraintendimentoDamiano mentre si trovava seduto nel salotto loro assegnato, e con accanto anche i manager, si è abbassato sul tavolino. Questo ha indotto alcuni a ritenere che il cantante stesse sniffando cocaina, ed ha pubblicato alcuni fotogrammi sui social network.Tuttavia successive immagini mostrano che proprio davanti ai piedi del gruppo rock italiano, vi era un bicchiere rotto con spumante versato sul pavimento.Damiano in conferenza stampa aveva appunto affermato che uno di loro aveva fatto cadere il bicchiere.Cosa fanno nel tempo libero i Måneskin?Un video realizzato da BlitzTV, mostra come invece si divertono nel tempo libero i Måneskin.Vale la pena ricordare che il gruppo rock è stato elogiato anche dalla stampa internazionale, e che in 5 anni sono balzati dalle strade di Roma al palcoscenico più in vista della musica europea e oltre.

