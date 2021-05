https://it.sputniknews.com/20210524/ebu-conferma-la-versione-dei-maneskin-nessuna-droga-nella-green-room-11421182.html

EBU conferma la versione dei Maneskin: nessuna droga nella Green Room

EBU conferma la versione dei Maneskin: nessuna droga nella Green Room

L'Unione europea di radiodiffusione (EBU), organizzatore del popolare concorso canoro Eurovision, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito, in cui afferma... 24.05.2021, Sputnik Italia

Dopo la polemica e il fango contro il gruppo rock romano dei Maneskin, vincitori dell'Eurovision 2021 a Rotterdam grazie al voto popolare, accusati di aver "sniffato cocaina" sul loro tavolo nella Green Room che ospitava i finalisti del concorso canoro, è intervenuta con un comunicato ufficiale L'Unione europea di radiodiffusione (EBU), che ha chiuso la vicenda a favore dei vincitori dell'Eurovision.Dopo che la polemica e le accuse, fondate sul nulla come accertato dall'EBU, avevano preso slancio sui social, lo stesso Damiano, cantante del Maneskin, aveva smentito nella maniera più assoluta il consumo di droga nella Green Room, rilevando di essere contro le sostanze stupefacenti e di pensare solo alla musica.Per questa infamante accusa, il ministro degli Esteri transalpino Jean-Yves Le Drian aveva invocato persino la squalifica dei Maneskin, tuttavia in seguito la parte francese aveva riconosciuto la vittoria della band italiana.In Italia i Maneskin hanno riscosso la solidarietà di molti, anche tra politici e persino tra un uomo di chiesa.Il fraintendimentoDamiano mentre si trovava seduto nel salotto loro assegnato, e con accanto anche i manager, si è abbassato sul tavolino. Questo ha indotto alcuni a ritenere che il cantante stesse sniffando cocaina, ed ha pubblicato alcuni fotogrammi sui social network.Tuttavia successive immagini mostrano che proprio davanti ai piedi del gruppo rock italiano, vi era un bicchiere rotto con spumante versato sul pavimento.Damiano in conferenza stampa aveva appunto affermato che uno di loro aveva fatto cadere il bicchiere.

