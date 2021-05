https://it.sputniknews.com/20210524/covid-nuovi-referti-su-malattia-ricercatori-di-wuhan-possono-mettere-in-dubbio-la-sua-origine-11340513.html

Covid, nuovi referti su malattia, ricercatori di Wuhan possono mettere in dubbio la sua origine

Covid, nuovi referti su malattia, ricercatori di Wuhan possono mettere in dubbio la sua origine

Lo scoppio del Covid risale a dicembre 2019, quando la città di Wuhan ha registrato i primi casi di quella che sarebbe diventata rapidamente una pandemia...

Tre ricercatori del Wuhan Institute of Virology cinese erano abbastanza malati da finire in ospedale prima di quando si afferma che l'epidemia di coronavirus sia iniziata, secondo un nuovo rapporto dell'intelligence statunitense, precedentemente non divulgato, citato dal Wall Street Journal domenica. Secondo i dettagli appena divulgati, i ricercatori medici con sede a Wuhan si sono ammalati nell'autunno 2019 "con sintomi coerenti sia con Covid-19 che con malattie stagionali comuni". Il WSJ ha anche citato diverse persone che hanno familiarità con l'intelligence che, tuttavia, sembrano essere divise sulle nuove informazioni. Alcuni hanno messo in dubbio le prove a sostegno delle informazioni e hanno osservato che sono ancora necessarie ulteriori indagini. Altri ritengono che la nuova valutazione sia affidabile.Le origini della pandemia globale di coronavirus che ha causato caos in tutto il mondo nel corso del 2020 sono ancora oggetto di accesi dibattiti, anche alla luce di un rapporto di marzo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha suggerito che il virus molto probabilmente si sia diffuso all'uomo dagli animali. Le speculazioni sull'origine legata al laboratorio del coronavirus Covid-19 sono state ripetutamente respinte da Pechino, con il governo che ha denunciato le accuse come politicizzate e ha chiesto che altre teorie fossero indagate, in particolare quelle che suggerirebbero che il virus potrebbe essere nato al di fuori della Cina, in luoghi come la base militare di Fort Detrick nel Maryland. In mezzo a un rapporto dell'OMS che apparentemente non è riuscito a convincere il team di una cospirazione di insabbiamenti di laboratorio, un ricercatore dell'OMS ha detto che gli "attacchi palesemente falsi" che il rapporto ha ricevuto "minano la scienza" e promuovono cospirazioni invece di aiutare il mondo a raggiungere una migliore comprensione di come prevenire le pandemie.Tra coloro che sono ancora scettici, c'è il principale esperto americano di malattie infettive, il dottor Anthony Fauci, che all'inizio di maggio ha dichiarato di non essere "convinto" di uno sviluppo naturale del coronavirus, chiedendo ulteriori indagini sulla sua vera origine. Lo scoppio della pandemia di coronavirus Covid-19 è iniziato a dicembre 2019, quando la città cinese di Wuhan è stata chiusa dopo aver visto un rapido aumento dai primi casi della malattia respiratoria.

cina

