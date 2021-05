https://it.sputniknews.com/20210524/covid-italia-locatelli-css-da-meta-luglio-via-le-mascherine-basta-lockdown-11340998.html

Covid Italia, Locatelli (CSS): "Da metà luglio via le mascherine, basta lockdown"

Si parla di un possibile richiamo per una terza dose di vaccino, ma non prima di autunno e continuavo gli sforzi per protrarre la campagna vaccinale. 24.05.2021, Sputnik Italia

In un'intervista a La Stampa, Franco Locatelli, coordinatore del CTS e presidente del Consiglio superiore di Sanità, si accoda al generale Figliuolo a sostegno della continuata vaccinazione prioritaria per le fasce di popolazione deboli e a rischio infezione, cercando di evitare "vaccinazione indiscriminata", in attesa anche del verdetto dell'EMA sulla possibile vaccinazione dei giovani under 18 in vista della riapertura delle scuole in presenza a settembre.Il coordinatore CTS ha anche discusso sul possibile terzo richiamo alla vaccinazione, opzione per lui "largamente possibile" ma non prima di ottobre. Per Locatelli anche l'obbligo vaccinale non è un tema pressante al momento, necessario soltanto per gli operatori sanitari.

