Covid India, superati i 300.000 decessi

Covid India, superati i 300.000 decessi

Il paese ha registrato un leggero calo nel numero di infezioni giornaliere, ma il numero dei morti continua a salire, e gli esperti temono che i numeri reali...

coronavirus nel mondo

india

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/11340880_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_40bf4c249d6894b2c29c0374df31b379.jpg

L'India ha annunciato lunedì di aver superato i 300.000 decessi per coronavirus, diventando così il terzo paese nel mondo, dopo USA e Brasile, a superare questa soglia, mentre cerca di fronteggiare l'enorme ondata di infezioni.La nazione asiatica ha toccato record di infezioni e morti giornaliere nelle ultime settimane, ritrovandosi con un sistema sanitario al completo collasso. Il bilancio attuale dei decessi è di 303.720, mentre gli infetti hanno superato i 26,7 milioni, secondo i dati del ministero della Salute.Nelle ultime 24 ore, l'India ha registrato 4.454 decessi da Covid, il secondo numero più alto dopo il record di 4.529 di mercoledì scorso.L'aumento delle morti arriva in concomitanza con un lieve calo dei contagi nelle principali città, come nella capitale Nuova Delhi e Mumbai, nelle quali sono stati imposti severi blocchi per cercare di limitare la circolazione delle persone in modo da alleviare l'afflusso alle strutture mediche e cercare di contenere la diffusione. Molti esperti ritengono inoltre che i numeri reali siano molto più elevati, dal momento che la malattia si sta diffondendo in aree rurali che ospitano circa il 70% della popolazione indiana, e dove il sistema sanitario è molto limitato o addirittura assente.L'improvvisa ondata di infezioni in India ha causato una grave carenza nell'approvvigionamento di cure e ossigeno, una saturazione degli ospedali e dei posti letto, tanto che molti pazienti vengono respinti dalle strutture perché non in grado di offrire le cure necessarie. Sono anche state istituite enormi luoghi di cremazione per i cadaveri, troppi da smaltire nei centri usati di solito, tanto che sono stati riportati anche molti corpi scaricati nei fiumi e nel Gange.

india

2021

