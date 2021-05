https://it.sputniknews.com/20210524/con-una-maggiore-concentrazione-finanziaria-crescono-anche-i-rischi-11345855.html

Con una maggiore concentrazione finanziaria crescono anche i rischi

Con una maggiore concentrazione finanziaria crescono anche i rischi

Gli ultimi decenni hanno visto un’eccezionale accelerazione della concentrazione di capitali e di potere in poche mani transnazionali. Certo, la pandemia ha... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T12:44+0200

2021-05-24T12:44+0200

2021-05-24T12:44+0200

banche

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/330/30/3303003_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_da98867ddc1c4bd13d487811a34acdf7.jpg

Di recente sono stati fatti vari studi e presentati differenti resoconti di questo processo. Si stima che 17 grandi gestori internazionali di asset finanziari, tra cui i tre maggiori fondi equity americani e alcune delle più importanti banche d’affari, come la Goldman Sachs e la JP Morgan Chase, solo per fare alcuni nomi, gestiscano oltre 40.000 miliardi di dollari. Sono i soldi di plurimilionari e miliardari, vecchi e nuovi, e di grandi imprese multinazionali dati in gestione a super specialisti della finanza e della speculazione. Gli investimenti non hanno né confini né limiti. Seguono solo la bussola del massimo profitto possibile.Ad esempio, i tre maggiori exchange trade funds, i fondi equity BlackRock, Vanguard e State Street Global Advisors (SSGA), da soli gestiscono ben 14.000 miliardi di dollari di attivi (assets under management). In pochi anni la loro partecipazione azionaria nelle grandi corporation americane, che fanno parte dell’indice S&P 500, è quadruplicata, passando dal 5,2% al 20,7%.Un altro studio di qualche anno prima aveva individuato una rete di circa 1.300 grandi entità, finanziarie, e non, che dominava l'economia globale. Al centro di questo web vi era una “superentità”, formata da 147 grandi corporation, che controllava il 40% dell'intera rete. L’interconnessione era già fortissima e insieme rappresentavano il 60% dei ricavi globali di tutta l’economia produttiva. I nomi erano più o meno gli stessi menzionati nella ricerca più recente sopra menzionata.A confronto, si può subito vedere come la concentrazione di potere economico-finanziario sia cresciuta in pochi anni.Questi gestori realizzano ingenti profitti per coloro che hanno consegnato i loro averi, ma non tollerano suggerimenti, orientamenti o qualsiasi tipo d’ingerenza esterna. Pur non essendo i veri padroni dei capitali, tale autonomia e l’indipendenza forniscono loro un potere decisionale straordinario. Naturalmente, sanno ricompensarsi profumatamente, assegnandosi bonus multi milionari. Naturalmente sono anche gli attori principali dei mercati dei derivati finanziari, il cui valore nozionale, da qualche tempo, oscilla intorno ai 600.000 miliardi di dollari. Operano nel settore banking, ma ancor di più nel cosiddetto shadow banking, fatto di hedge fund e di altri tipi di fondi. Già prima della Grande Crisi queste entità finanziarie erano arrivate a dominare le economie di molti paesi, Negli Usa, detenevano più del 40% dei profitti di tutte le imprese, finanziarie e non. E questo dominio è aumentato dopo, e nonostante, il collasso citato. Anche quando le cose sono andate male, come nel 2007-8, i supermanager sono rimasti quasi tutti ai loro posti e hanno continuato a intestarsi lauti bonus, nonostante avessero portato banche e imprese finanziarie al crollo, o quasi. Chi potrebbe dimenticare quegli scandali e non indignarsi poiché sono finiti nel nulla? La tendenza alla concentrazione del potere finanziario e bancario ha visto un’accelerazione anche nel mezzo della pandemia. Anche la digitalizzazione sta contribuendo a tale processo, determinando una progressiva chiusura di numerose filiali bancarie. In Europa, si stima che nei prossimi tre anni il 25% delle 40.000 filiali bancarie potrebbe chiudere. Inoltre, il Dipartimento di Giustizia americano starebbe rivedendo al ribasso i regolamenti antitrust, mentre la Bce già dal 2020 ha proposto un nuovo approccio per favorire il cosiddetto consolidamento bancario. Molti paesi dell’Asia stanno liberalizzando i loro sistemi bancari, aprendoli a partecipazioni internazionali. Di conseguenza, è evidente che le M&A sono diventate parte di un gigantesco oligopolio, di concentrazione del potere finanziaria in poche mani. Ciò in barba ai tanti interventi del Congresso americano, della Bce, della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea e di molto altre agenzie, preposte al controllo della finanza, che avevano ammonito dei rischi sistemici rappresentati dalle banche “too big to fail” e che avevano sollecitato degli interventi correttivi.

https://it.sputniknews.com/20190905/tre-fondi-indicizzati-controllano-tutte-le-us-corporation-8056649.html

https://it.sputniknews.com/20201213/2021-lallarme-di-di-maio-rischio-di-una-crisi-occupazionale-come-nel-2008-9897890.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Paolo Raimondi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/799/66/7996642_100:0:1300:1200_100x100_80_0_0_60058b545e84480cfd4503ba215e5572.jpg

Paolo Raimondi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/799/66/7996642_100:0:1300:1200_100x100_80_0_0_60058b545e84480cfd4503ba215e5572.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Paolo Raimondi https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/799/66/7996642_100:0:1300:1200_100x100_80_0_0_60058b545e84480cfd4503ba215e5572.jpg

banche, economia