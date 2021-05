https://it.sputniknews.com/20210524/collana-dellesecuzione-di-maria-stuarda-rubata-dal-castello-di-arundel-11410897.html

Collana dell'esecuzione di Maria Stuarda rubata dal castello di Arundel

2021-05-24T23:58+0200

regno unito

furto

storia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/11424628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b834751ca6b370041223b9e589cc0f8.jpg

Oggetti d'oro e d'argento per un valore cumulativo di oltre 1 milione di sterline (€1,15 milioni) sono stati rubati dal castello di Arundel venerdì, ha annunciato la polizia del Sussex. Il raid è avvenuto alle 22:30 ora locale, quando i ladri hanno fatto irruzione nel castello attraverso una finestra, distruggendo un armadietto di vetro e rubando gli oggetti in mostra, hanno rivelato gli agenti. La polizia ha detto di essere arrivata sulla scena del crimine "in pochi minuti" dopo che l'allarme d'irruzione è scattato nel castello, ma apparentemente non è stata in grado di catturare i colpevoli.Tra gli oggetti rubati c'erano le perle del Rosario d'Oro che Maria Stuarda, regina di Scozia, indossò alla sua esecuzione nel 1587. La monarca fu messa a morte al castello di Fotheringhay all'età di 44 anni per le accuse di complotto di assassinio della regina Elisabetta I un anno prima. La famiglia Howard restaurò il castello nel XVIII secolo; era stato danneggiato durante la guerra civile inglese. Per oltre 400 anni, il castello di Arundel è stato la sede del Duca di Norfolk. L'attuale occupante è Edward Fitzalan-Howard, XVIII duca di Norfolk. Tra gli altri oggetti rubati ci sono diverse tazze di incoronazione date dalla regina Maria al Conte Maresciallo e alcuni altri preziosi tesori. Un portavoce dei Trustees del castello di Arundel ha detto che il furto costituisce un danno reale dal punto di vista storico.La Brighton & Hove Archaeological Society ha definito la notizia come "terribile" mentre la polizia sta cercando chiunque sia in possesso di informazioni relative a "attività sospette" intorno all'area del Castello venerdì sera. La rapina è avvenuta pochi giorni dopo la riapertura del castello ai visitatori il 18 maggio.

regno unito

2021

