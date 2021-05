Cibo, 3 italiani su 4 spenderebbero di più per un prodotto sostenibile

https://it.sputniknews.com/20210524/cibo-3-italiani-su-4-spenderebbero-di-piu-per-un-prodotto-sostenibile--11343941.html

Una nuova indagine di AstraRicerche, che verrà presentata il 25 maggio nella Camera di Commercio di Bari in relazione al Trend Academy/See the Next, ha svelato la posizione degli italiani per quanto riguarda l'innovazione alimentare, come riporta Askanews.Dai dati risulta infatti che gli italiani, per la maggior parte dei quali (48%) il cibo rappresenta una vera e propria esperienza di piacere e soddisfazione, puntano sui prodotti certificati IGP e DOP, preferibilmente se forniti produttori locali e piccole imprese del territorio e consegnati a casa seguendo il metodo dell'e-commerce.3 intervistati su 4 sono infatti disposti a spendere di più per acquistare prodotti sostenibili certificati da enti autorevoli, un trend di spicco in particolare tra i giovani, che guardano all'innovazione senza ignorare la tradizione, e si dimostrano attenti all'ambiente e alla sostenibilità sociale.Nei prossimi 5 anni si propone di aumentare il consumo di frutta (51,5%), verdura (54%) e prodotti italiani DOC, DOP e IGP. Nonostante il forte legame alla tradizione (47,2%, e i numeri salgono negli over 45), il 23,3% degli italiani guardano a cibi innovativi e ingredienti inusuali o addirittura estranei alla cucina italiana: ben il 28,8%, infatti, sono interessati a prodotti contenenti cannabidiolo, e il 18,2% è aperto a provare prodotti sostitutivi della carne a base di insetti (con percentuali più alte tra i giovani, 25%).Nel campo dell'e-commerce alimentare, gli italiani mettono al primo posto i gruppi di produttori locali che consegnano ciò che producono (37.0%). Al secondo, la spesa online con una catena di supermercati (25.2%) e al terzo l’e-commerce generale al 20.7% (ambito allargato a tutti i campi anche fuori dall'alimentare).

