https://it.sputniknews.com/20210524/casa-bianca-ancora-pronti-ad-annunciare-data-e-luogo-dellincontro-tra-biden-e-putin-11423259.html

Casa Bianca: non ancora pronti ad annunciare data e luogo dell'incontro tra Biden e Putin

Casa Bianca: non ancora pronti ad annunciare data e luogo dell'incontro tra Biden e Putin

Gli Stati Uniti non sono pronti ad annunciare la data e il luogo del previsto vertice USA-Russia poiché entrambe le parti stanno lavorando ai dettagli... 24.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-24T21:52+0200

2021-05-24T21:52+0200

2021-05-24T22:31+0200

joe biden

vladimir putin

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057676_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_b74c04df8e2b449e7ed94c8e9cda41eb.jpg

Il 13 aprile il presidente statunitense Biden aveva proposto un incontro con l'omologo russo durante una conversazione telefonica. Dopo il suddetto annuncio, diversi Stati si sono offerti di ospitare il summit. Tuttavia, l'accordo sul luogo in cui si svolgerà l'incontro deve ancora essere concordato. In precedenza il quotidiano svizzero Tages-Anzeiger aveva riferito, citando fonti, che Putin potrebbe condurre il suo primo faccia a faccia col presidente americano Joe Biden proprio in Svizzera. Secondo il giornale, la data e il luogo esatti dell'incontro rimangono incerti, ma potrebbe avvenire entro le prossime due settimane a Ginevra. La scorsa settimana il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha detto che i colloqui si terranno in una "capitale diplomatica europea".

https://it.sputniknews.com/20210523/per-cremlino-incontro-putin-biden-importante-per-i-legami-usa-russia-11329597.html

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, vladimir putin, usa, russia