Calcio, Sergio Ramos escluso dalla squadra per gli EURO 2020

Calcio, Sergio Ramos escluso dalla squadra per gli EURO 2020

Il difensore spagnolo è capitano della nazionale dal 2016 e ha fatto la sua 180esima apparizione con la Spagna contro il Kosovo ad aprile. 24.05.2021, Sputnik Italia

Il difensore spagnolo Sergio Ramos è stato lasciato fuori dalla nazionale per il torneo di Euro 2020 di quest'estate dall'allenatore Luis Enrique. La stagione 2020/21 è stata dura per il difensore: ha subito tre infortuni nel corso dell'anno. Inoltre, non ha firmato un nuovo contratto con il Real, alimentando le voci che potrebbe unirsi al PSG in Francia. Sergio Ramos è entrato a far parte del Real Madrid nel 2005, venendo dal Siviglia FC, e ha vinto cinque titoli LaLiga, quattro UEFA Champions League e tre supercoppe UEFA.

