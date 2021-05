https://it.sputniknews.com/20210524/calcio-euro-2020-il-gatto-achille-sara-loracolo-del-campionato-11410033.html

Calcio EURO 2020, il gatto Achille sarà l'oracolo del campionato

Il gatto Achille, che ha fatto da oracolo alle partite dei Mondiali di San Pietroburgo, ha accettato l'offerta delle autorità cittadine di ricoprire lo stesso... 24.05.2021, Sputnik Italia

Il vice governatore di San Pietroburgo Boris Piotrovsky ha detto in precedenza a Sputnik di aver offerto ad Achille di diventare il veggente alle partite di EURO 2020. Secondo la portavoce dei gatti dell'Ermitage Maria Haltunen, il formato del lavoro di Achille come oracolo sarà determinato in conformità con le raccomandazioni dell'autorità russa dei consumatori. Secondo lei, si sta considerato la possibilità di organizzare i pronostici dei vincitori sia delle partite di EURO 2020, che si terranno a San Pietroburgo, sia di tutte le partite del campionato, anche se sarà un "carico gigante".Il gatto Achille ha precedentemente vissuto nel Museo statale dell'Ermitage, e da luglio 2018 in famiglia. È stato l'oracolo durante la FIFA Confederations Cup 2017 e ha predetto anche le partite della Coppa del Mondo 2018. Ha fatto le sue previsioni per le partite al Museo statale dell'Ermitage. Allo stesso tempo, la vita di Achille non si limita a prevedere i risultati delle partite di calcio. Dopo la Confederations Cup nel 2017, ha iniziato il lavoro sociale, dove è stato rivelato il suo talento come terapista felino: il gatto è infatti specializzato per lavorare con pazienti di case di cura e ospizi.Il campionato EURO 2020 si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. In precedenza, la UEFA ha annunciato che San Pietroburgo ospiterà altre tre partite del torneo, che originariamente si sarebbero dovute svolgere a Dublino. Così San Pietroburgo ospiterà sette partite di EURO 2020.

