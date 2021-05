https://it.sputniknews.com/20210524/boom-di-iscritti-al-concorsone-per-il-campidoglio-ultime-ore-per-presentare-la-domanda-11346612.html

Le iscrizioni si chiuderanno stasera alle 18. In palio 1.522 posti da funzionario, vigile o dirigente.

Oltre 210mila candidature previste per 1.522 posti in palio. Sono alcuni dei numeri del concorsone del Campidoglio che, secondo quanto anticipato dal Messaggero, potrebbe partire già il 16 giugno con la prima prova e concludersi il 31 luglio. Le date non sono ancora ufficiali, ma potrebbero diventarlo nel giro di poche ore. Di sicuro c’è che le iscrizioni si chiuderanno stasera alle 18. Insomma, è iniziato il rush finale per chi si candida ad un posto al Campidoglio da dipendente, funzionario o dirigente. La maggior parte degli iscritti spera di ottenere un posto da impiegato. Uno su quattro, invece, punta alla Polizia Locale. Tanti anche quelli che hanno presentato la propria candidatura per più profili, per non lasciare niente di intentato. Ad ospitare i candidati sarà la Fiera di Roma, ma si potrebbero aggiungere anche gli spazi dell’Hotel Ergife per poter ospitare più persone possibili nel rispetto delle norme sul distanziamento. Non potranno entrare, infatti, più di 3mila persone al giorno, divise in due turni. Le prove consisteranno in 60 domande da risolvere in 60 minuti. Per rientrare nella lista degli idonei bisognerà ottenere almeno 21 punti. Poi inizieranno le assunzioni, le prime sono previste già per la fine estate, assicura il quotidiano di via del Tritone. A rendere le procedure più semplici, infatti, dovrebbe esserci la digitalizzazione dell’esame che consentirà di verificare il punteggio ottenuto da ciascun candidato direttamente alla fine del test.

