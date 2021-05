https://it.sputniknews.com/20210524/attrice-russa-parla-dei-preparativi-per-il-volo-verso-la-iss-11413420.html

Attrice russa parla dei preparativi per il volo verso la ISS

Non sarà una passeggiata di sicuro racchiudere il duro allenamento degli astronauti nei pochi mesi che precedono la partenza verso la stazione spaziale, ma... 24.05.2021, Sputnik Italia

L'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, che a ottobre parteciperanno alle riprese del lungometraggio "La Sfida" a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, hanno iniziato i preparativi per il volo, ha riferito Pervyj Kanal, partecipante al progetto. In precedenza è stato riferito che il programma di addestramento di Peresild e Shipenko per il volo spaziale sarà diverso da quello per i cosmonauti professionisti. Si familiarizzeranno con la progettazione, i sistemi di bordo, le attrezzature della navicella spaziale con equipaggio Sojuz MS e il segmento russo della ISS, studieranno l'algoritmo delle procedure in caso di incidente e situazioni di emergenza, si sottoporranno ad allenamenti per l'assenza di peso nel laboratorio Il-76MDK, oltre a vari test medici, biologici e fisici.Il 5 ottobre, il cosmonauta Anton Shkaplerov, membro della 66a spedizione, l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko verranno portati alla ISS dalla navicella spaziale Sojuz MS-19 per le riprese del lungometraggio spaziale annunciato da Roscosmos e Pervyj Kanal. Il 17 ottobre, Peresild e Shipenko dovrebbero tornare sulla Terra con la navicella spaziale Sojuz MS-18 assieme all'astronauta Oleg Nowitzki."La Sfida" è un progetto congiunto di Roscosmos, Pervyj Kanal e Yellow, Black and White. Il lungometraggio fa parte di un grande progetto scientifico ed educativo, che prevede anche di realizzare una serie di documentari sulle imprese e gli specialisti dell'industria missilistica e spaziale che sono coinvolti nella produzione di veicoli di lancio, astronavi e infrastrutture spaziali terrestri.

