Astrofisici rilevano forte crescita dell'attività solare

Astrofisici rilevano forte crescita dell'attività solare

Gli scienziati rilevano un forte aumento dell'attività del Sole e prevedono una tempesta magnetica di tre giorni sulla Terra, secondo il Laboratorio di... 24.05.2021

Tra il 22 e il 23 maggio si sono verificati 17 brillamenti, alcuni dei quali sono stati accompagnati da emissioni di materia solare nello spazio interplanetario, anche in direzione della Terra.Secondo i calcoli degli esperti, le prime particelle di materia espulse dal Sole raggiungeranno la Terra intorno alle 21 (orario italiano) del 25 maggio. Questo impatto provocherà disturbi nel campo magnetico. Il picco del flusso di particelle raggiungerà il nostro pianeta intorno alle 3 del mattino del 26 maggio. In questo momento, si prevede che le prime tempeste magnetiche dureranno da tre a sei ore. In generale lo stato alterato del campo magnetico può persistere fino alla fine della giornata del 27 maggio. Allo stesso tempo, l'ampiezza delle tempeste magnetiche sarà insignificante, nonostante la durata piuttosto lunga, sono convinti gli scienziati.

