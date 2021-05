https://it.sputniknews.com/20210524/angela-merkel-mette-in-guardia-dai-nuovi-rischi-di-pandemia-11422147.html

Angela Merkel mette in guardia dai nuovi rischi di pandemia

Angela Merkel mette in guardia dai nuovi rischi di pandemia

La cancelliera Angela Merkel ha avvertito di nuovi pericoli di pandemia all'inizio della riunione annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). 24.05.2021, Sputnik Italia

Ha esortato la comunità internazionale a prepararsi al meglio. La cancelliera si è espressa a favore di un trattato internazionale sulla pandemia che dovrebbe portare i Paesi a una migliore cooperazione. La speranza è che questo strumento velocizzi la reazione per stroncare una nuova pandemia globale sul nascere. Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha criticato i Paesi ricchi che hanno acquistato la maggior parte delle dosi di vaccino anti-Covid disponibili. Il 75% delle dosi di vaccino girano solo in dieci Paesi. In molti altri Stati, milioni di operatori sanitari sono ancora in attesa dei sieri anti-Covid. Ghebreyesus ha esortati i Paesi più avvantaggiati a condividere le dosi di vaccino. Ha invitato il mondo a garantire che almeno il 10% della popolazione mondiale possa essere vaccinato entro settembre e il 30% entro la fine dell'anno. L'Assemblea mondiale della sanità si riunisce ogni anno. È il più alto organo decisionale dell'Oms; tra le altre cose, stabilisce le priorità delle sue attività e decide il budget.

