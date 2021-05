https://it.sputniknews.com/20210524/anche-un-prete-a-difesa-dei-maneskin-11410258.html

Anche don Dino Pirri, sacerdote molto apprezzato dai giovani per usare i social come strumento di predica del Vangelo, si è schierato a difesa dei Maneskin che... 24.05.2021, Sputnik Italia

Lo strascico delle polemiche per la vittoria dei Maneskin all'Eurovision e il fango gettato contro la giovane band romana in relazioni alle accuse di consumo di cocaina durante la finalissima di sabato registra un nuovo intervento pubblico: questa volta è il sacerdote don Dino Pirri, seguito e apprezzato dai giovani per il suo modo social di diffondere il Vangelo. Il religioso ha pubblicato un tweet laconico, in cui controbatte alle accuse della Francia, dove il ministro degli Esteri aveva persino invocato la squalifica dell'Italia all'Eurovision.Prima di lui aveva solidarizzato con i Maneskin il leader della Lega Matteo Salvini.La parte francese ha poi fatto sapere che non avrebbe fatto ricorso, riconoscendo la vittoria del Maneskin.Il fraintendimentoDamiano mentre si trovava seduto nel salotto loro assegnato, e con accanto anche i manager, si è abbassato sul tavolino. Questo ha indotto alcuni a ritenere che il cantante stesse sniffando cocaina, ed ha pubblicato alcuni fotogrammi sui social network.Tuttavia successive immagini mostrano che proprio davanti ai piedi del gruppo rock italiano, vi era un bicchiere rotto con spumante versato sul pavimento.Damiano in conferenza stampa aveva appunto affermato che uno di loro aveva fatto cadere il bicchiere.

