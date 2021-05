https://it.sputniknews.com/20210524/accuse-di-attacchi-informatici-ambasciatore-colombia-convocato-al-ministero-degli-esteri-russo--11415998.html

Accuse di attacchi informatici, ambasciatore Colombia convocato al ministero degli Esteri russo

L'ambasciatore colombiano è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo in relazione alle accuse arrivate da Bogotà in relazione ad attacchi... 24.05.2021, Sputnik Italia

"Lunedì 24 maggio l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Colombia presso la Federazione Russa Alfonso Lopez Caballero è stato convocato al ministero degli Esteri russo per esprimergli sorpresa per le dichiarazioni infondate e prive di sostanza del ministro della Difesa colombiano Diego Molano sugli attacchi informatici effettuati dalla Russia. Questa dichiarazione è stata fatta da Diego Molano nel contesto della presunta ingerenza straniera per stimolare l'instabilità politica interna e le proteste di massa in Colombia", si afferma in un comunicato dei diplomatici russi.La parte russa ha sottolineato che Mosca aveva ripetutamente offerto ai suoi partner colombiani di stabilire una cooperazione nel campo del mantenimento della sicurezza internazionale delle informazioni.Il ministero ha aggiunto che in precedenza le autorità russe avevano inviato una bozza di accordo sull'assistenza legale, ma la parte colombiana si è rifiutata di discuterne.

