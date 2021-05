https://it.sputniknews.com/20210523/vittoria-dei-maneskin-e-la-rai-e-litalia-che-guardano-al-futuro-11326639.html

Vittoria dei Maneskin, è la Rai e l’Italia che guardano al futuro

Vittoria dei Maneskin, è la Rai e l’Italia che guardano al futuro

La Rai soddisfatta per la vittoria dei Maneskin, lanciati verso questo traguardo dal Festival di Sanremo. Ed ora si attendono indiscrezioni sull'Eurovision... 23.05.2021, Sputnik Italia

La Rai si dice soddisfatta della vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021, “aver riportato l'Eurovision Song Contest in Italia dopo oltre 30 anni è un altro motivo di orgoglio e soddisfazione che corona tre anni di grandi passi avanti che tutti insieme abbiamo compiuto”, ha detto l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, come riportato da RaiNews.La Rai fa i complimenti anche a quanti hanno lavorato per “permettere di realizzare un Festival di Sanremo che è stato il primo grande show live televisivo ad essere organizzato nel periodo della pandemia. La Rai lo ha realizzato in modo coraggioso e responsabile, nel segno del Servizio Pubblico, dando prova di efficienza e capacità di operare in condizioni difficilissime.Ed ora si attende di sapere quale città italiana accoglierà l’Eurovision Song Contest 2022, ma è presumibile che sarà Roma, la città dei vincitori dell’Eurovision 2021.

