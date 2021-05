https://it.sputniknews.com/20210523/usa-per-senatore-bernie-sanders-nel-governo-israeliano-ci-sono-persone-sfacciatamente-razziste-11338636.html

Usa, per senatore Bernie Sanders nel governo israeliano ci sono persone "sfacciatamente razziste"

Usa, per senatore Bernie Sanders nel governo israeliano ci sono persone "sfacciatamente razziste"

Il senatore democratico Bernie Sanders ha allo stesso tempo definito il movimento palestinese Hamas, al potere nella Striscia di Gaza come un'organizzazione... 23.05.2021, Sputnik Italia

Il senatore democratico ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero opporsi ad Hamas, ma il compito principale di Washington, secondo le sue convinzioni, è "solo fornire ad Israele sempre più sostegno militare". In precedenza Sanders aveva proposto al Senato di prendere in considerazione una risoluzione che blocchi la vendita di armi di precisione a Israele per un importo di 735 milioni di dollari. Prima ancora il senatore democratico aveva chiesto "uno sguardo ravvicinato" agli aiuti militari statunitensi da 4 miliardi di dollari all'anno ad Israele, dal momento che l'assistenza americana non dovrebbe essere usata per "violare i diritti umani".Nel corso della giornata odierna il segretario di Stato Antony Blinken aveva sottolineato che l'unica soluzione per risolvere una volta per tutte il conflitto israelo-palestinese è avere due Stati indipendenti per israeliani e palestinesi.

