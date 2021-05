https://it.sputniknews.com/20210523/stimati-in-9mila-i-casi-di-fungo-nero-in-india-11334205.html

Stimati in 9mila i casi di "fungo nero" in India

In India sono già stati rilevati quasi 9mila casi di mucormicosi, popolarmente nota come "fungo nero", una pericolosa infezione che di solito colpisce pazienti... 23.05.2021, Sputnik Italia

Dal suo account Twitter, Gowda ha rivelato che "un totale di 23.680 fiale aggiuntive di Amfotericina B sono state assegnate a tutti gli Stati e territori del Paese in base al numero totale di pazienti, di 8.848 a livello nazionale". Lo Stato più colpito, secondo il ministro, è il Gujarat, con 2.281 casi registrati, seguito da Andhra Pradesh (910) e Haryana (910). I casi di mucormicosi, nota anche come fungo nero, si stanno moltiplicando in India durante la seconda ondata di coronavirus, con i contagi giornalieri superiori ai 200mila da diverse settimane, con picchi da più di 400mila nuovi casi. La Bbc ha riferito in precedenza, basandosi sulle conclusioni dei medici, che la mucormicosi potrebbe essere correlata all'uso di steroidi, come terapia per salvare la vita a molti pazienti con decorso grave del Covid-19. Gli steroidi riducono l'infiammazione polmonare e apparentemente aiutano a mitigare il danno che può verificarsi quando il sistema immunitario si impegna a combattere il coronavirus, ma allo stesso tempo riduce l'immunità e aumenta i livelli di zucchero nel sangue sia nei pazienti diabetici che non diabetici affetti dal Covid-19. La forma più comune di mucormicosi è rinocerebrale, che di solito è grave e spesso fatale, ma ci sono anche casi di lesioni primarie della pelle, del polmone o gastrointestinale.

