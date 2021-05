https://it.sputniknews.com/20210523/salvini-promette-la-flat-tax-ma-non-con-conte-grillo-e-letta-11330436.html

Salvini promette la flat tax, ma non con Conte, Grillo e Letta

Salvini promette la flat tax, ma non con Conte, Grillo e Letta

Arriverà la flat tax in Italia, prima o poi, promette Matteo Salvini, che di tasse all'1% più ricco d'Italia proprio non vuol sentire parlare. Piuttosto... 23.05.2021, Sputnik Italia

E se Salvini da parte sua non arretra di un millimetro sulla riduzione e rimodulazione delle tasse agli italiani, dall’altra Enrico Letto non cede sull’idea della dote economica ai 18 enni finanziata con una tassa sulle successioni da riservare esclusivamente ai più ricchi d’Italia.E su Twitter il segretario del Partito Democratico, ironizzando, ha invitato chi la osteggia a riflettere su quel che pensa e dice:La prospettiva è che non si vuol far pagare alle nuove generazioni il “debito accumulato per fronteggiare la crisi economica e consentire la ripartenza del Paese”, ha scritto Anna Ascani del Pd su Twitter: “È una questione di giustizia sociale da trattare come tale”.La fuga della politica dall’innalzamento delle tasse Letta, però, non ha incontrato solo il netto rifiuto di Salvini e di Fratelli d’Italia, che era prevedibile, ma ha ottenuto anche la fredda risposta di Mario Draghi, ma ancor di più il malumore di quell’ala cosiddetta “renziana” rimasta tra le fila dei Dem.Nessuno vuole le tasse, in definitiva, neppure la maggioranza degli italiani per l’1% dei ricchi. Su questo c’è solidarietà, a senso unico.

