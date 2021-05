https://it.sputniknews.com/20210523/roma-pirata-della-strada-investe-pedone-e-fugge-e-caccia-alluomo-11323376.html

Roma, pirata della strada investe pedone e fugge: è caccia all’uomo

Prosegue la caccia al pirata della strada che ha falciato la vita di un uomo a Roma, gli inquirenti tentano di ricostruire il suo percorso attraverso le... 23.05.2021, Sputnik Italia

Nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di Centocelle a Roma un pirata della strada ha investito e ucciso un uomo mentre attraversava via Palmiro Togliatti.Gli inquirenti stanno passando al setaccio tutte le telecamere della zona alla ricerca di un fotogramma che immortali la targa del veicolo, così da risalire alle generalità del proprietario.L’incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 4 del mattino all’altezza di via delle Robinie, l’uomo è stato sbalzato in aria dall’auto che lo ha centrato: per lui non c’è stato nulla da fare.Sul posto era giunta l’ambulanza che lo ha trasportato verso il policlinico Casilino, ma l’uomo è spirato durante il trasporto di emergenza.Una strada della morteAd inizio mese, precisamente il 3 maggio scorso, nel cuore della notte fu centrato in pieno un 59 enne senza fissa dimora di origini romene. Il 26 enne alla guida della Fiat Panda fuggì, per poi tornare sul luogo dell’impatto.Anche in quel caso la morte del malcapitato passante sopraggiunse di colpo.E risalendo al mese di gennaio 2020, scrive ancora il Roma Today, un uomo di 64 anni fu travolto sulla stessa strada sempre in piena notte. Forse la strada non è sicura.

