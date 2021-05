https://it.sputniknews.com/20210523/questa-e-la-nuova-mitragliatrice-rotante-cinese-a-20-canne---foto-11340228.html

Questa è la nuova mitragliatrice rotante cinese a 20 canne - Foto

Questa è la nuova mitragliatrice rotante cinese a 20 canne - Foto

Le foto dei test in Cina di un nuovo sistema di difesa aerea rotante a 20 cannoni sono apparse online. Gli esperti dicono che l'arma potrebbe sparare migliaia... 23.05.2021, Sputnik Italia

Secondo la descrizione pubblicata sul social network cinese Weibo, la struttura ha già superato almeno tre fasi di test di combattimento: a gennaio, marzo e aprile 2021. Non è chiaro per quali forze sia in fase di sviluppo. Non sono nemmeno note le caratteristiche principali del sistema, come il calibro e la cadenza di fuoco. Tuttavia gli esperti notano che quest'arma corrisponde alla forma generale di altri sistemi navali di combattimento corpo a corpo. La Cina sta già utilizzando due sistemi multi-cannone di propria concezione sulle sue navi da guerra: il complesso di artiglieria Tipo 730 con sette cannoni da 30 mm e il Tipo 1130 con 11 cannoni dello stesso calibro. La velocità di fuoco del primo è di 6000 colpi al minuto; quella del secondo di almeno 10000 al minuto. Attualmente il Tipo 1130 è il più potente dei sistemi di questo tipo prodotti nel gigante asiatico. È probabile che la nuova struttura da 20 cannoni sparerà diverse migliaia di colpi al minuto in più rispetto al Tipo 1130. Inoltre lo specialista di armi George William Herbert ha evidenziato che l'arma è probabilmente in grado di sparare in due direzioni contemporaneamente, aumentando la sua potenza di fuoco.

