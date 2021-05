https://it.sputniknews.com/20210523/piemonte-precipita-cabina-della-funivia-stesa-mottarona-5-morti-11325704.html

Piemonte, precipita cabina della funivia Stresa-Mottarone, 5 morti

Piemonte, precipita cabina della funivia Stresa-Mottarone, 5 morti

La funivia, che viaggia a quota 1491 metri, aveva ripreso a funzionare da poco. 23.05.2021, Sputnik Italia

Una cabina con a bordo 11 persone è precipitata dalla funivia Stresa-Alpino-Mottarone nel piemontese, che di recente aveva ripreso la propria attività.L'incidente è avvenuto dopo che la fune dell'impianto ha ceduto nei pressi della vetta, appena 100 metri prima dell'ultimo pilone, in uno dei tratti dove la funivia corre più staccata da terraDalle prime ipotesi degli agenti e delle squadre di soccorso intervenute sul posto, le vittime sarebbero 5, ma si sta ancora lavorando per estrarre i corpi e verificare la presenza di feriti, come riporta La Stampa.La funivia alpina collega Piazzale del Lido, in riva al lago davanti all'Isola Bella, con la vetta, a quota 1491 metri, in un tragitto di 20 minuti. Venne chiusa nel 2014 per lavori di revisione generale durati fino al 2016 e costati 4 milioni di euro. Rimasta inattiva per tutto il periodo del lockdown, aveva ripreso a viaggiare il 24 aprile e presa subito di mira da molti turisti che, volendo approfittare della bella giornata, si sono recati sulla cima per ammirare il panorama.

