Perché difficile resistere al dolce o salato? La risposta di una dietologa

Irina Berezhnaya, ricercatrice di scienze mediche, gastroenterologa e nutrizionista, ha spiegato in un'intervista a Radio Sputnik perché a volte abbiamo un... 23.05.2021, Sputnik Italia

In caso di forte desiderio di salato, prima di tutto bisognerebbe prestare attenzione a quanto spesso capita, consiglia il medico. Non c'è da preoccuparsi se un tale desiderio si verifica in una persona solo occasionalmente, ha detto la dottoressa. Forse dipende dall'insufficiente presenza di cloro nella dieta, perché molte persone limitano specificamente l'assunzione di sale ambendo ad un regime alimentare sano. Ma se il desiderio di aggiungere sale al cibo vi assilla costantemente, bisogna mettersi in guardia, ha detto la nutrizionista. La voglia improvvisa di dolci, dice, è molto più comune, ma analogamente non è spia di problemi di salute se si verifica "una volta" o di tanto in tanto. La nutrizionista ha definito la ragione di questa brama un elevato consumo di energia e la necessità di assicurarne il flusso, cosa che può essere fatta rapidamente per la presenza dei carboidrati nei dolci. "Potreste voler i dolci dopo uno sforzo fisico, dopo lo sforzo mentale, perché il consumo di glucosio è molto alto. Inoltre spesso desiderate i cioccolatini, perché contengono serotonina, l'ormone dell'umore", ha spiegato Irina Berezhnaya.

