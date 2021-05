https://it.sputniknews.com/20210523/per-cremlino-incontro-putin-biden-importante-per-i-legami-usa-russia-11329597.html

Per Cremlino incontro Putin-Biden importante per i legami USA-Russia

Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden è importante per le relazioni tra i paesi, mentre la scelta del... 23.05.2021, Sputnik Italia

"La scelta della città è più un dettaglio tecnico. L'incontro in sé è la cosa fondamentale, perché è di per sé abbastanza importante per i nostri legami bilaterali e per farli migliorare rispetto al loro attuale triste stato", ha detto Peskov a un'emittente russa. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha proposto un incontro con il suo omologo russo durante una conversazione telefonica il 13 aprile. In seguito all'annuncio, alcuni Stati si sono detti pronti ad ospitare tale evento. Tuttavia, l'accordo sul luogo in cui avrà avverrà la riunione deve ancora essere raggiunto. A sua volta, il segretario di Stato Anthony Blinken ha detto che gli Stati Uniti si aspettano che i due presidenti si incontrino nelle prossime settimane.

Notiziario

