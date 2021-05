https://it.sputniknews.com/20210523/napoli-e-provincia-ancora-senza-vaccini-pfizer-convocazioni-prima-dose-slittano-11324085.html

Napoli e provincia ancora senza vaccini Pfizer, convocazioni prima dose slittano

Le scorte del vaccino Pfizer sono esaurite, alta l'adesione e scarsa la disponibilità di dosi. La Campania attende i rifornimenti per riprendere le prime dosi... 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T12:54+0200

coronavirus in italia

La campagna vaccinale prosegue con successo in Campania, come dimostrato anche dall’adesione alla Notte Bianca dei vaccini organizzata dalla Regione Campania, purtroppo mancano le dosi di vaccino sufficienti e quindi la macchina si inceppa continuamente (uno dei motivi per cui i richiami di Pfizer e Moderna sono slittati a 42 giorni). I richiami con Pfizer, infatti, non si interrompono e chi è stato convocato tra oggi e fino a mercoledì può tranquillamente recarsi al centro vaccinale indicato nella prenotazione perché gli sarà somministrata.Sono i prenotati per la prima dose di Pfizer che dovranno attender qualche giorno in più, solo che questi continui slittamenti stanno allungando di molto i tempi della campagna vaccinale a Napoli come in tutte le altre provincie italiane dove ciò è accaduto nel recente passato o potrebbe accadere in futuro.Quali hub sono senza scorte di PfizerCon precisione, sono rimasti senza scorte per la prima dose Pfizer, l’hub vaccinale del museo Madre, il camper del Rione Sanità, ed alcuni hub dell’Asl Napoli 3 Sud che gestisce 57 comuni del napoletano.Le persone precedentemente convocate vengono in queste ore avvertite con un sms sul numero di cellulare che hanno fornito in fase di registrazione. Attenzione, quindi, al messaggio inviato dalla Regione Campania via sms.Chi riceve il messaggio sul proprio cellulare, è invitato a controllare la posta elettronica nei prossimi giorni perché riceverà una e-mail che conterrà la nuova convocazione.La campagna con gli altri vaccini prosegueLa Campania ha somministrato 2.868.976 dosi sui 3.061.485 di dosi ricevute, con un rapporto dosi ricevute versus quelle somministrate del 93,71%, dato che la colloca sopra la media nazionale posta al 92,5%, riporta il report vaccini regionale.

2021

