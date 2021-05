Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo ha fatto primi voli di soccorso

“Siamo presenti a Goma. Questo è il nostro principale hub operativo. Abbiamo effettuato i primi voli di soccorso. Oggi stiamo valutando la situazione e, in linea di principio, stiamo supportando le autorità nel fare tutto il possibile. Per ora si valuta il danno che è stato arrecato, ma sembra che la lava non abbia raggiunto l'aeroporto di Goma e la città di Goma”, ha riferito il portavoce della missione MONUSCO.