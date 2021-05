https://it.sputniknews.com/20210523/ministero-difesa-russo-informato-su-preparativi-terroristi-per-attacchi-chimici-provocatori-in-11338966.html

Ministero Difesa russo informato su preparativi terroristi per attacchi chimici provocatori in Siria

Ministero Difesa russo informato su preparativi terroristi per attacchi chimici provocatori in Siria

Prima delle elezioni presidenziali in Siria i terroristi si apprestano a perpetrare provocazioni nella provincia di Idlib usando sostanze tossiche, ha... 23.05.2021, Sputnik Italia

Secondo Karpov, oggi i militanti del gruppo Hayat Tahrir Al-Sham*, accompagnati da rappresentanti dell'organizzazione pseudo-umanitaria dei Caschi Bianchi, con 2 camion hanno consegnato 6 container nei pressi del centro di Jisr-Ash-Shugur, presumibilmente contenente cloro. Le elezioni in Siria si svolgeranno il 26 maggio. Più di 10mila seggi elettorali saranno aperti in tutto il Paese dalle 7 alle 19 dell'orario locale. I candidati presidenziali includono Mahmoud Ahmed Merii dell'opposizione interna, l'ex deputato socialista Abdallah Sallum Abdallah e il capo di Stato in carica e segretario generale del partito Baath Bashar Assad.*organizzazione estremista bandita in Russia

