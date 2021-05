https://it.sputniknews.com/20210523/milano-e-festa-scudetto-per-linter-in-migliaia-fuori-lo-stadio-11333914.html

Milano, è festa scudetto per l’Inter, in migliaia fuori lo stadio

L'Inter vince il Campionato, in 4.500 attendono il fischio dell'arbitro all'esterno dello stadio. Festa tranquilla, senza scontri. 23.05.2021, Sputnik Italia

Fuori lo stadio San Siro a Milano si attendeva solo il fischio finale della partita contro l’Udinese, il risultato è umiliante per la squadra friulana che chiude il Campionato di Serie A 2020/2021 perdendo 5-1 contro l’Inter campione.Conte alza lo scudetto con 91 punti, è festa dentro e fuori lo stadio con migliaia di persone accalcate che non attendevano altro da anni.Per la cronaca hanno segnato Young, Eriksen, Lautaro Martinez su rigore, Perisic, e Lukaku. Per l’Udinese ha chiuso il campionato Pereyra.Cori, bandiere, fumogeniFuori dallo stadio San Siro le migliaia di tifosi interisti si sono ammassati con bandiere, fumogeni e cori per accogliere la squadra all’arrivo prima della partita. Lì sono rimasti tutto il tempo, in attesa di poter esultare al termine del triplice fischio finale.L’Inter torna campione d’Italia nella calma e tranquillità, senza disordini con la polizia che ha creato un lungo cordone di sicurezza per evitare che i tifosi invadessero anche la strada dove è passato l’autobus con a bordo i calciatori.L’Inter si è affacciato dalla Torre 4 sul piazzale per mostrare la coppa della Lega calcio insieme all’allenatore Antonio Conte, l’uomo dei miracoli.

