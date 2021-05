Letta: "Non voglio creare problemi a Draghi, voglio riforme per i giovani"

"Io non mollo. Sono qui per fare le riforme e dare una mano ai giovani per costruirsi un futuro. Questa mia proposta di dote ai diciottenni deve stare dentro una proposta più complessiva di riforma del fisco. Questo ci siamo detti con Draghi e su questo noi ci siamo. Dopo la mia esperienza in Francia, al ritorno in Italia ho detto che avrei fatto di tutto per i giovani. Sono qui per questo e non mollo", la sua promessa