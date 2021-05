https://it.sputniknews.com/20210523/leader-houthi-minaccia-attacchi-inaspettati-dopo-sanzioni-usa-11323944.html

Leader Houthi minaccia attacchi "inaspettati" dopo sanzioni USA

L'inviato speciale dell'ONU per lo Yemen Martin Griffiths in precedenza aveva invitato il movimento ribelle degli Houthi a fermare l'offensiva a Marib... 23.05.2021, Sputnik Italia

Domenica un leader del movimento degli Houthi ha criticato le recenti sanzioni degli USA e ha messo in guardia su possibili attacchi contro "paesi aggressori". Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro due alti funzionari Houthi: il capo del corpo generale delle forze della milizia Houthi, che stava conducendo l'offensiva di un anno a Marib, e il leader di spicco delle forze Houthi nella zona militare, che comprende Hodeidah. Nel 2020, gli Houthi hanno lanciato un'offensiva sulla provincia di Marib, una parte ricca di petrolio dello Yemen che è l'ultima roccaforte governativa nel nord del paese. Secondo le Nazioni Unite, se dovesse continuare, l'offensiva di Marib potrebbe dislocare fino a 385.000 persone. Lo Yemen è inghiottito da un conflitto tra le forze governative e i militanti Houthi da oltre sei anni. Nel 2015, la coalizione a guida saudita ha iniziato a condurre operazioni aeree, terrestri e marittime contro i ribelli, oltre a bloccare ripetutamente le acque yemenite con le sue navi da guerra, come richiesto dal governo. Gli Houthi spesso si vendicano sparando proiettili in territorio saudita e inviando droni carichi di bombe.

