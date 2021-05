https://it.sputniknews.com/20210523/le-161-banche-dati-che-lagenzia-delle-entrate-usa-per-monitorare-gli-italiani-11321898.html

Le 161 banche dati che l’Agenzia delle Entrate usa per monitorare gli italiani

L'Agenzia delle Entrate può contare su di una enormità di dati con cui controllare il contribuente, ma spesso i dati a sua disposizione non li utilizza al... 23.05.2021, Sputnik Italia

Secondo la Cgia di Mestre, l’Agenzia delle Entrate ha a sua disposizione 161 banche dati attraverso cui può controllare i nostri movimenti patrimoniali, e calcolare quanto abbiamo dichiarato e l’eventuale discrepanza rispetto a quanto non abbiamo dichiarato.Con una “forte vena provocatoria”, la Cgia mette in luce in uno studio come i cittadini italiani sono monitorati dal Fisco in tutto (o quasi) quello che fanno da un punto di vista patrimoniale.Stato di polizia fiscale?La Cgia però rassicura che non viviamo in uno stato di polizia fiscale, l’obiettivo del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) non è quello del monitoraggio asfissiante. Però la Cgia il sassolino dalla scarpa se lo toglie, e scrive:Dati per elaborare politiche fiscaliI dati, va detto, servono anche ad altro. L’Agenzia delle Entrate li usa per “elaborare analisi economiche e statistiche molto complesse, stimando gli effetti delle politiche fiscali in corso in uno scenario caratterizzato da fenomeni sempre più interconnessi.Ma si fa notare che, se l’evasione fiscale in Italia è stimata in 100 miliardi e danneggia chi le tasse le paga, forse è il caso di cominciare a leggerli adeguatamente dice la Cgia:

