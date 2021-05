https://it.sputniknews.com/20210523/la-bufera-sui-maneskin-e-presunto-uso-di-droghe-ufficialmente-damiano-fara-test-antidroga-11325797.html

La bufera sui Maneskin e presunto uso di droghe. Ufficialmente: Damiano farà test antidroga

La bufera sui Maneskin e presunto uso di droghe. Ufficialmente: Damiano farà test antidroga

Damiano dei Maneskin accusato di aver usato cocaina durante l'Eurovison, loro rispondono in modo composto: pronti a fare qualsiasi test. 23.05.2021, Sputnik Italia

2021-05-23T15:47+0200

2021-05-23T15:47+0200

2021-05-23T15:47+0200

eurovision

musica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/11330141_0:0:2186:1230_1920x0_80_0_0_95e0226037d3e0ff20f53b0328c0df55.jpg

Arriva la dichiarazione ufficiale sulla polemica da parte dell'Eurovison Song Contest: Ieri durante la conferenza stampa di chiusura dell’Eurovision Song Contest 2021, vinto dal gruppo rock italiano Måneskin, un giornalista straniero ha chiesto a Damiano se lui abbia fatto uso di cocaina durante l’evento musicale come insinuavano i social network.“Thomas ha rotto un bicchiere. Non faccio uso di droghe, per favore non dite queste cose. Niente cocaina”, ha risposto Damiano.Nel corso della serata, dopo la loro esibizione e come tutti gli altri cantanti e gruppi musicali presenti, i Måneskin si sono accomodati nel salotto loro assegnato ed hanno bevuto quanto gli era stato offerto dall’organizzazione dell’Eurovision Song Contest.Come si vedono in altri fotogrammi postati sui social, un bicchiere è rovinato a terra rompendosi proprio davanti la poltrona dove i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 sedevano.Pronti a sottoporci a test antidrogaIl vincitori dell’Eurovision 2021 in precedenza nella notte su Instagram si sono detti scioccati dalle insinuazioni.Che a qualcuno non sia andata a genio la vittoria dell’Italia?Sempre secondo alcuni utenti dei social network, ed in particolare Twitter dove l’evento canoro ha raccolto oltre 3 milioni di tweet, queste illazioni sarebbero state sollevate da chi non voleva che l’Italia vincesse.I fan dei Måneskin temono una manovra volta a screditare il gruppo musicale dopo una vittoria a cui hanno creduto soprattutto gli ascoltatori. Le giurie tecniche dei 49 Paesi, infatti, avevano dato un punteggio non in linea con le attese dei giorni scorsi al gruppo rock italiano.Ma il pubblico internazionale ha ribaltato molte delle posizioni assegnate dalle giurie tecniche, come ha potuto vedere chi ha seguito in diretta l’evento. Basta menzionare il balzo in avanti che hanno compiuto i lettoni The Roop, con Discoteque.

https://it.sputniknews.com/20210523/francesi-choc-sui-maneskin-damiano-ha-sniffato-cocaina-davanti-alle-telecamere-11325252.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurovision, musica